Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Şurası'nın 1-3 Aralık'ta toplanacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Şurası'nın 1-3 Aralık'ta toplanacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık. Milli Eğitim Şurası'nın şimdiden tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.