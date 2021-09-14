Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Eğitim Şurası, 1- 3 Aralık'ta toplanacak - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Eğitim Şurası, 1- 3 Aralık'ta toplanacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Eğitim Şurası, 1- 3 Aralık'ta toplanacak

3 Aralık'ta toplanacakCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Şurası'nın 1- 3 Aralık'ta toplanacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Eğitim Şurası, 1- 3 Aralık'ta toplanacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Şurası'nın 1- 3 Aralık'ta toplanacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1- 3 Aralık 2021 tarihleri arasında toplama kararı aldık. Milli Eğitim Şurası'nın şimdiden tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haber :  ANKARA,


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Şurası'nın 1-3 Aralık'ta toplanacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Şurası'nın 1-3 Aralık'ta toplanacağını açıkladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında...

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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Eğitim Şurası, 1- 3 Aralık'ta toplanacak - Haberler
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