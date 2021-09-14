Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Eğitim Şurası, 1- 3 Aralık'ta toplanacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Şurası'nın 1- 3 Aralık'ta toplanacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1- 3 Aralık 2021 tarihleri arasında toplama kararı aldık. Milli Eğitim Şurası'nın şimdiden tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri