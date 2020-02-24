Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Eğitim Bakanlığımızın okul ihtiyacını tamamen çözmeyi hedefliyoruz"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "Okullardan Yarınlara" programına katıldı.
24.02.2020 20:38 | Son Güncelleme: 24.02.2020 20:42
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "Okullardan Yarınlara" programına katıldı.
Kaynak: AA