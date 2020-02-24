Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Eğitim Bakanlığımızın okul ihtiyacını tamamen çözmeyi hedefliyoruz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Eğitim Bakanlığımızın okul ihtiyacını tamamen çözmeyi hedefliyoruz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "Okullardan Yarınlara" programına katıldı.

24.02.2020 20:38 | Son Güncelleme: 24.02.2020 20:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı 'ın konuşması ANKARA- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sergi Salonu'nda "Okullardan Yarınlara" programına katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Eğitim Bakanlığımızın okul ihtiyacını tamamen çözmeyi hedefliyoruz"
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