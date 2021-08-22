CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PANSİYONLARINA 5 BİN 872 PERSONEL ALINACAK
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PANSİYONLARINA 5 BİN 872 PERSONEL ALINACAK

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PANSİYONLARINA 5 BİN 872 PERSONEL ALINACAK
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda hizmet kalitesini artırmak için 5 bin 872 aşçı ve yardımcı destek personeli alınacağını duyurdu.

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda hizmet kalitesini artırmak için 5 bin 872 aşçı ve yardımcı destek personeli alınacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya paylaşımında, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PANSİYONLARINA 5 BİN 872 PERSONEL ALINACAK - Haberler
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