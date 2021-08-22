Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonlarına 5 bin 872 personel alınacağını duyurdu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonlarına 5 bin 872 personel alınacağını duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonlarına 5 bin 872 personel alınacağını duyurdu
Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda hizmet kalitesini artırmak için 5 bin 872 aşçı ve yardımcı destek personeli alınacağını duyurdu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda hizmet kalitesini artırmak için 5 bin 872 aşçı ve yardımcı destek personeli alınacağını duyurdu.

Erdoğan, Twitter hesabından personel alımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonlarına 5 bin 872 personel alınacağını duyurdu - Haberler
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