CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA YÜZÜĞÜNÜ BAĞIŞLAYAN MUKADDER ÖKSÜZ İLE...
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA YÜZÜĞÜNÜ BAĞIŞLAYAN MUKADDER ÖKSÜZ İLE...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs dolayısıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü göndererek destek olan ve cumhurbaşkanına hitaben mektup yazan Kahramanmaraşlı Mukadder Öksüz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA YÜZÜĞÜNÜ BAĞIŞLAYAN MUKADDER ÖKSÜZ İLE...
13.05.2020 00:53 | Son Güncelleme: 13.05.2020 00:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs dolayısıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü göndererek destek olan ve cumhurbaşkanına hitaben mektup yazan Kahramanmaraşlı Mukadder Öksüz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Mektubunda "Bizler 15 Temmuz'da vatanımız için nasıl bir ve beraber olduysak bugün de hastalık sebebiyle mağdur olan kardeşlerimizin yanında bir ve beraber olmalıyız. Maddi varlığım olarak bir tek yüzüğüm var onu da çorbada benimde tuzum olsun diyerek bu hayır kampanyasına gönderiyorum" ifadelerini kullanan Mukadder Öksüz'ün bu anlamlı mektubuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ülkemiz için göstermiş olduğunuz kadirşinaslığı unutmamız mümkün değil" diyerek teşekkür etti.

Bugüne kadar Milli Dayanışma Kampanyası'nda ihtiyaç sahibi vatandaşlara aktarılmak üzere 2 milyar liranın üzerinde bağış toplandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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