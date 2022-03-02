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Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle buluştu

Demirören Haber Ajansı, Buğra Olaç - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle buluştu

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Ak Parti'li milletvekilleriyle bir araya geldi. Yaklaşık 50 vekilin katıldığı toplantıda; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bazı AK Parti genel başkan yardımcıları da yer aldı. Toplantıda, milletvekillerinin görüş ve önerileri ile iç ve dış gelişmelerin değerlendirileceği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Politika

AK Parti Genel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Politika, Haberler

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