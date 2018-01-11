Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milletvekilleri ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milletvekilleri ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, bazı milletvekilleri ile kahvaltında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milletvekilleri ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, bazı milletvekilleri ile kahvaltında bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen kahvaltılı toplantıya Ağrı, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muş, Osmaniye ve Trabzon milletvekilleri katıldı. - ANKARA

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