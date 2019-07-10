Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi - AK Parti girişler
- Milletvekillerinin AK Parti Genel Merkezine gelmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi.
- Milletvekillerinin AK Parti Genel Merkezine gelmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi.
Kaynak: AA
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