Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi - AK Parti girişler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi - AK Parti girişler

- Milletvekillerinin AK Parti Genel Merkezine gelmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

- Milletvekillerinin AK Parti Genel Merkezine gelmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Kaynak: AA
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