Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletlerinin hak ve hukukunu savunmak için görevlendirilen büyükelçilerin muhalefetçe arzuhal makamına dönüştürülmesi...
AA, Selma Kasap - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletlerinin hak ve hukukunu savunmak için görevlendirilen büyükelçilerin muhalefetçe arzuhal makamına dönüştürülmesi Türkiye'nin bağımsızlığı adına vahim"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletlerinin hak ve hukukunu savunmak için görevlendirilen büyükelçilerin muhalefetçe arzuhal makamına dönüştürülmesi Türkiye'nin bağımsızlığı adına vahim"
AA / Selma Kasap - Güncel