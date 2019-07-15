Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletine ve devletine bağlı askerlerimiz, polislerimiz,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletine ve devletine bağlı askerlerimiz, polislerimiz, istihbaratçılarımız olduğu sürece hiçbir güç bir daha asla 15 Temmuz benzeri işgal girişimlerine teşebbüs edemeyecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletine ve devletine bağlı askerlerimiz, polislerimiz, istihbaratçılarımız olduğu sürece hiçbir güç bir daha asla 15 Temmuz benzeri işgal girişimlerine teşebbüs edemeyecektir."
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri
01:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz canı pahasına bu ülkenin de bu devletin de yegane sahibinin...