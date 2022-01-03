Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin felaketinden siyasi rant devşirme peşinde koşan muhalefetin abuk sabuk tekliflerine rağmen Türk ekonomisine asla...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin felaketinden siyasi rant devşirme peşinde koşan muhalefetin abuk sabuk tekliflerine rağmen Türk ekonomisine asla kontak kapattırmadık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin felaketinden siyasi rant devşirme peşinde koşan muhalefetin abuk sabuk tekliflerine rağmen Türk ekonomisine asla kontak kapattırmadık."
AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri
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