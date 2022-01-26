Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin evi dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim merkezine 'ahır' benzetmesi tümüyle bu aziz millete hakarettir,... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin evi dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim merkezine 'ahır' benzetmesi tümüyle bu aziz millete hakarettir,...

AA, Ahmet Sertan Usul - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin evi dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim merkezine 'ahır' benzetmesi tümüyle bu aziz millete hakarettir, edepsizliktir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin evi dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim merkezine 'ahır' benzetmesi tümüyle bu aziz millete hakarettir, edepsizliktir."

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti, Ahır, Güncel, Haber

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