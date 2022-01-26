Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin evi dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim merkezine 'ahır' benzetmesi tümüyle bu aziz millete hakarettir,...
AA, Ahmet Sertan Usul - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin evi dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim merkezine 'ahır' benzetmesi tümüyle bu aziz millete hakarettir, edepsizliktir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin evi dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim merkezine 'ahır' benzetmesi tümüyle bu aziz millete hakarettir, edepsizliktir."
AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri