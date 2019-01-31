IHAAW130656-SIY/31-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletin değerlerine sahip çıkmayanların şehircilik mirasına sahip çıkması, zaten işin tabiatına aykırı olurdu. Geçmişiyle barışık olamayan geleceğini de sağlıklı bir şekilde inşa edemez" dedi. 31.01.2019 13: 06: 56 TSI

NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA