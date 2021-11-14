Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle sırt sırta verdiğimiz mücadele sayesinde 28 Şubat döneminin enkazını ortadan kaldırmanın yanı sıra ülkemize çağ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle sırt sırta verdiğimiz mücadele sayesinde 28 Şubat döneminin enkazını ortadan kaldırmanın yanı sıra ülkemize çağ atlattık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle sırt sırta verdiğimiz mücadele sayesinde 28 Şubat döneminin enkazını ortadan kaldırmanın yanı sıra ülkemize çağ atlattık."
AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri
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