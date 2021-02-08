Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle olan gönül bağımızı daha güçlendirerek, yürüttüğümüz mücadeleyi zafere ulaştıracağız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle olan gönül bağımızı daha güçlendirerek, yürüttüğümüz mücadeleyi zafere ulaştıracağız"

08.02.2021 14:58 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:04

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. (1)

"Ülkemizin tarihi bir atılımdan geçtiği şu dönemde milletimizle olan gönül bağımızı daha güçlendirerek, yürüttüğümüz mücadeleyi zafere ulaştıracağız"

"Bunun için 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimizle olan gönül bağımızı daha güçlendirerek, yürüttüğümüz mücadeleyi zafere ulaştıracağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimizle olan gönül bağımızı daha güçlendirerek, yürüttüğümüz mücadeleyi zafere ulaştıracağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimizle olan gönül bağımızı daha güçlendirerek, yürüttüğümüz mücadeleyi zafere ulaştıracağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimizle olan gönül bağımızı daha güçlendirerek, yürüttüğümüz mücadeleyi zafere ulaştıracağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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