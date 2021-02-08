Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle olan gönül bağımızı daha güçlendirerek, yürüttüğümüz mücadeleyi zafere ulaştıracağız"

Dün geceden bu yana 28 kez sallanan ilçede vatandaşlar diken üstünde: Ev yıkılacak zannettik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. (1)

"Ülkemizin tarihi bir atılımdan geçtiği şu dönemde milletimizle olan gönül bağımızı daha güçlendirerek, yürüttüğümüz mücadeleyi zafere ulaştıracağız"

"Bunun için 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir"

Kaynak: Anadolu Ajansı