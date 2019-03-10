Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle Birlikte, İster PKK Olsun İster Fetö İsterse Şu veya Bu Güç...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle birlikte, ister PKK olsun ister FETÖ isterse şu veya bu güç hiç fark etmez, özgürlüğümüzün sembolü bayrağımıza göz dikenlere karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle birlikte, ister PKK olsun ister FETÖ isterse şu veya bu güç hiç fark etmez, özgürlüğümüzün sembolü bayrağımıza göz dikenlere karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz."
Kaynak: AA