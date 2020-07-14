Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle beraber o gece (15 Temmuz) darbeyi ve darbecileri bitirdik"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu.
14.07.2020 20:25 | Son Güncelleme: 14.07.2020 20:31
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu. (6)
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Biz, milletimizle beraber yürüdük, milletimizle beraber o gece (15 Temmuz) darbeyi ve darbecileri bitirdik."
Kaynak: AA