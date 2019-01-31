Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin Karşısına 1994 Mahalli İdareler Seçimlerinde Bu Ülkenin...

IHAAW131126-SIY/31-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin karşısına 1994 mahalli idareler seçimlerinde bu ülkenin CHP'den tevarüs ettiği çöp, çukur ve çamurla mücadele diyerek çıktık" dedi. 31.01.2019 13: 11: 26 TSI

NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA