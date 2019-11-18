18.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 18.11.2019 12:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin kamu kurumları karışsındaki hak arayışını ne kadar çoğaltır, çeşitlendirir ve etkin hale getirirsek devletimizin o derece güçlü olacağına inanıyorum."

Kaynak: AA