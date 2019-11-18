Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin kamu kurumları karışsındaki hak arayışını ne kadar çoğaltır,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin kamu kurumları karışsındaki hak arayışını ne kadar çoğaltır,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin kamu kurumları karışsındaki hak arayışını ne kadar çoğaltır, çeşitlendirir ve etkin hale getirirsek devletimizin o derece güçlü olacağına inanıyorum.

18.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 18.11.2019 12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin kamu kurumları karışsındaki hak arayışını ne kadar çoğaltır, çeşitlendirir ve etkin hale getirirsek devletimizin o derece güçlü olacağına inanıyorum."

Kaynak: AA
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