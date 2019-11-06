Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin gönlünde özel bir yeri olduğunu bildiğim bu kurumları da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin gönlünde özel bir yeri olduğunu bildiğim bu kurumları da...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'ne katıldı.

06.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'ne katıldı. (1)

Kaynak: AA

VİDEO: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin gönlünde özel bir yeri olduğunu bildiğim bu kurumları da...
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