Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin gönlünde özel bir yeri olduğunu bildiğim bu kurumları da...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'ne katıldı.
06.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:02
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'ne katıldı. (1)
Kaynak: AA
VİDEO: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin gönlünde özel bir yeri olduğunu bildiğim bu kurumları da...