Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin birlik ve beraberlik iradesini, ülkemizin mücadele azmini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin birlik ve beraberlik iradesini, ülkemizin mücadele azmini kırmaya yönelik saldırıların koçbaşlığını CHP'nin başındaki zat yapmaktadır.
11.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin birlik ve beraberlik iradesini, ülkemizin mücadele azmini kırmaya yönelik saldırıların koçbaşlığını CHP'nin başındaki zat yapmaktadır."
Kaynak: AA