Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin birlik ve beraberlik iradesini, ülkemizin mücadele azmini...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin birlik ve beraberlik iradesini, ülkemizin mücadele azmini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin birlik ve beraberlik iradesini, ülkemizin mücadele azmini kırmaya yönelik saldırıların koçbaşlığını CHP'nin başındaki zat yapmaktadır.

11.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin birlik ve beraberlik iradesini, ülkemizin mücadele azmini kırmaya yönelik saldırıların koçbaşlığını CHP'nin başındaki zat yapmaktadır."

Kaynak: AA

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