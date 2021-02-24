Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin birliğine, beraberliğine kasteden alçaklara, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin birliğine, beraberliğine kasteden alçaklara, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz."

24.02.2021 14:44 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK PARTİ Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır, Hatay 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK PARTİ Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır, Hatay 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı. (2)

Erdoğan: "Operasyonlarımız, aldığımız tedbirler sayesinde örgüte katılanların sayısında, terör örgütünün eylem kapasitesinde ciddi düşüş yaşanıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin birliğine, beraberliğine kasteden alçaklara, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sahadaki mevcudiyetimizi güçlü tutarsak bölücü örgüt ve uzantıları milletimizin üzerinde baskı kuramayacaktır."

Erdoğan: "Diyarbakır anneleri gibi evladına, geleceğine sahip çıkan cesur insanların sayısı arttıkça terör meselesini ülkenin gündeminden çıkaracağız"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şevki Yaşacan

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