Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin 28 Şubat'ın ardından Türk siyasetinde yaptığı revizyonun mesajını hala alamayanlar olduğunu anlıyoruz."
AA, Kemal Karadağ - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin 28 Şubat'ın ardından Türk siyasetinde yaptığı revizyonun mesajını hala alamayanlar olduğunu anlıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin 28 Şubat'ın ardından Türk siyasetinde yaptığı revizyonun mesajını hala alamayanlar olduğunu anlıyoruz."
AA / Kemal Karadağ - Güncel