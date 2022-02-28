Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin 28 Şubat'ın ardından Türk siyasetinde yaptığı revizyonun mesajını hala alamayanlar olduğunu anlıyoruz." - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin 28 Şubat'ın ardından Türk siyasetinde yaptığı revizyonun mesajını hala alamayanlar olduğunu anlıyoruz."

AA, Kemal Karadağ - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin 28 Şubat'ın ardından Türk siyasetinde yaptığı revizyonun mesajını hala alamayanlar olduğunu anlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin 28 Şubat'ın ardından Türk siyasetinde yaptığı revizyonun mesajını hala alamayanlar olduğunu anlıyoruz."

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat, Türk, Güncel, Haberler

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