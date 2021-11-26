Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin 2023'te tercihini mandacı iktisatçı ve siyasetçilerden yana değil büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından yana...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin 2023'te tercihini mandacı iktisatçı ve siyasetçilerden yana değil büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından yana kullanacağına yürekten inanıyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin 2023'te tercihini mandacı iktisatçı ve siyasetçilerden yana değil büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından yana kullanacağına yürekten inanıyorum"
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç endişe etmeyin, şirketlerimiz daha çok kazanacak, çalışanlarımız daha iyi ücret alacak, bireylerin bundan sonraki süreçte...
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki mandacı iktisatçılar ve mandacı siyasetçiler, Türkiye'nin en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi...
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri