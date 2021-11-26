Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin 2023'te tercihini mandacı iktisatçı ve siyasetçilerden yana değil büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından yana... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin 2023'te tercihini mandacı iktisatçı ve siyasetçilerden yana değil büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından yana...

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin 2023'te tercihini mandacı iktisatçı ve siyasetçilerden yana değil büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından yana kullanacağına yürekten inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin 2023'te tercihini mandacı iktisatçı ve siyasetçilerden yana değil büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından yana kullanacağına yürekten inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiç endişe etmeyin, şirketlerimiz daha çok kazanacak, çalışanlarımız daha iyi ücret alacak, bireylerin bundan sonraki süreçte...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç endişe etmeyin, şirketlerimiz daha çok kazanacak, çalışanlarımız daha iyi ücret alacak, bireylerin bundan sonraki süreçte...

 Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizdeki mandacı iktisatçılar ve mandacı siyasetçiler, Türkiye'nin en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi...

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki mandacı iktisatçılar ve mandacı siyasetçiler, Türkiye'nin en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi...

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

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