Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin 15 Temmuz'da ortaya koyduğu güçlü irade ve cesaret, Türkiye'de...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin 15 Temmuz'da ortaya koyduğu güçlü irade ve cesaret, Türkiye'de darbeler ve cuntalar, vesayet dönemlerinin inşallah artık kapandığının işaretidir.
28.05.2020 19:55 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin 15 Temmuz'da ortaya koyduğu güçlü irade ve cesaret, Türkiye'de darbeler ve cuntalar, vesayet dönemlerinin inşallah artık kapandığının işaretidir."
Kaynak: AA