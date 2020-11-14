Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizden bu kritik dönemde salgınla mücadele için uygulamaya koyduğumuz tedbirlere hassasiyetle riayet etmelerini...
14.11.2020 13:57 | Son Güncelleme: 14.11.2020 14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizden bu kritik dönemde salgınla mücadele için uygulamaya koyduğumuz tedbirlere hassasiyetle riayet etmelerini bekliyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizden bu kritik dönemde salgınla mücadele için uygulamaya koyduğumuz tedbirlere hassasiyetle riayet etmelerini bekliyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel