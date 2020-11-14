Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizden bu kritik dönemde salgınla mücadele için uygulamaya koyduğumuz tedbirlere hassasiyetle riayet etmelerini...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizden bu kritik dönemde salgınla mücadele için uygulamaya koyduğumuz tedbirlere hassasiyetle riayet etmelerini...

14.11.2020 13:57 | Son Güncelleme: 14.11.2020 14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizden bu kritik dönemde salgınla mücadele için uygulamaya koyduğumuz tedbirlere hassasiyetle riayet etmelerini bekliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizden bu kritik dönemde salgınla mücadele için uygulamaya koyduğumuz tedbirlere hassasiyetle riayet etmelerini bekliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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