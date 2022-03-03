Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz, tıpkı eserlerimiz, bölgesel/küresel söz sahipliğimiz gibi demokratik yönetim sistemimizle ilgili kazanımların...
AA, Ferdi Türkten - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz, tıpkı eserlerimiz, bölgesel/küresel söz sahipliğimiz gibi demokratik yönetim sistemimizle ilgili kazanımların heba edilmesine müsaade etmeyecek"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz, tıpkı eserlerimiz, bölgesel/küresel söz sahipliğimiz gibi demokratik yönetim sistemimizle ilgili kazanımların heba edilmesine müsaade etmeyecek"
AA / Ferdi Türkten - Politika