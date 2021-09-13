Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimiz, Milli Mücadele günlerinden bu yana sahip olduğu o derin irfan hasletiyle tercihini hep ülkesi ve kendisi için... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz, Milli Mücadele günlerinden bu yana sahip olduğu o derin irfan hasletiyle tercihini hep ülkesi ve kendisi için...

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz, Milli Mücadele günlerinden bu yana sahip olduğu o derin irfan hasletiyle tercihini hep ülkesi ve kendisi için doğru olandan yana kullanmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz, Milli Mücadele günlerinden bu yana sahip olduğu o derin irfan hasletiyle tercihini hep ülkesi ve kendisi için doğru olandan yana kullanmıştır."

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimiz, Milli Mücadele günlerinden bu yana sahip olduğu o derin irfan hasletiyle tercihini hep ülkesi ve kendisi için... - Haberler
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