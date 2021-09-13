Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz, Milli Mücadele günlerinden bu yana sahip olduğu o derin irfan hasletiyle tercihini hep ülkesi ve kendisi için...
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz, Milli Mücadele günlerinden bu yana sahip olduğu o derin irfan hasletiyle tercihini hep ülkesi ve kendisi için doğru olandan yana kullanmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz, Milli Mücadele günlerinden bu yana sahip olduğu o derin irfan hasletiyle tercihini hep ülkesi ve kendisi için doğru olandan yana kullanmıştır."
AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri