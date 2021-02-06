Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz kendisine güven telkin etmediği gibi kazanımlarına gözünü dikenlere bugüne kadar fırsat vermemiştir, inşallah...
06.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz kendisine güven telkin etmediği gibi kazanımlarına gözünü dikenlere bugüne kadar fırsat vermemiştir, inşallah bundan sonra da fırsat vermeyecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz kendisine güven telkin etmediği gibi kazanımlarına gözünü dikenlere bugüne kadar fırsat vermemiştir, inşallah bundan sonra da fırsat vermeyecektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel