Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz kendisine güven telkin etmediği gibi kazanımlarına gözünü dikenlere bugüne kadar fırsat vermemiştir, inşallah...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz kendisine güven telkin etmediği gibi kazanımlarına gözünü dikenlere bugüne kadar fırsat vermemiştir, inşallah...

06.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz kendisine güven telkin etmediği gibi kazanımlarına gözünü dikenlere bugüne kadar fırsat vermemiştir, inşallah bundan sonra da fırsat vermeyecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz kendisine güven telkin etmediği gibi kazanımlarına gözünü dikenlere bugüne kadar fırsat vermemiştir, inşallah bundan sonra da fırsat vermeyecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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