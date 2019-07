Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz canı pahasına bu ülkenin de bu devletin de yegane sahibinin kendisi olduğunu, hür iradesine asla zincir vurdurmayacağını o gece tüm dünyaya ilan etti"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz ihaneti ve milletimizin bu ihanete verdiği cevap bizim için nesilden nesile aktarılması gereken kutlu bir emanettir. Bu emanete sahip çıkmak ise hepimizin boynunun borcudur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni açtı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O gece millerimiz kadını erkeği, genci yaşlısıyla nesiller boyu hatırlanacak büyük bir zafere imza atmıştır. 15 Temmuz tıpkı İstiklal Harbimiz gibi Türk milletinin topyekün kıyamıdır, dirilişi, şahlanışıdır. Anadolu toprakları o gece bir kez daha bize vatan kılınmıştır. Allah'ın inayeti, milletin dirilişi, yüz milyonlarca kardeşimizin duasıyla Türkiye yeniden feraha kavuşmuştur. Milletimiz canı pahasına bu ülkenin de bu devletin de yegane sahibinin kendisi olduğunu, hür iradesine asla zincir vurdurmayacağını o gece tüm dünyaya ilan etti" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımına 1.5 yıl önce başlanan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta konuşma yaparak vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu akşam Hafıza 15 Temmuz'u açıyoruz. İstanbul'umuz ve tüm ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle bir kez daha bu köprüde şehit olanlar başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimizin her birine Rabbimden sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Kardeşlerim tarih yazmak kadar, yazılan tarihi yeni nesillere doğru bir şekilde aktarmak da önemlidir. Bizler mazisi çağ açıp çağ kapatan fetihlerle, zaferlerle Çanakkale, Kutül Amare gibi destansı mücadelelerle dolu bir milletiz. Tarih yazan bir millet olarak tarihimizi kayda geçirme, yaşatma, ve gelecek kuşaklara aktarma konusunda maalesef aynı başarıyı gösteremiyoruz. Bu topraklardaki bin yıllık varlığımızın sembollerini dahi olması gerektiği şekilde gibi koruyamıyoruz. Dünyanın en büyük şehitliği olan Çanakkale daha 10 -15 yıl öncesine kadar bakımsızlığa terk edilmişti. İktidar oldum, ilk işim önce Çanakkale Şehitliğini mahmur hale getirmek, şehitlerimize yakışır bir şekilde orayı ele almak oldu. ve orası on yıllarca ihmallerin kurbanı olmuştu. Bu millet Osmanlı arşivlerindeki milyonlarca belgeyi, kilosu 3, 5 kuruştan hurda kağıt diye satan şuursuz idareciler de gördü. Bunların hangi zihniyet olduğunu biliyorsunuz. Milletimize şanlı tarihini hatırlayacak pek çok eser belge ve olay malesef bilinçli bit şekilde geri plana itildi. Oysa kökleri kuruyan bir ağaç nasıl ayakta duramazsa mazisiyle bağları zayıflayan milletler de yaşayamaz. Çünkü tarih bir milletin sadece mazisi değil, istikbalinin de pusulasıdır. Biz geçmişimize bakınca sadece ibret almayız. Cesaret ve ilham alırız. Bunun için devlet olarak her fırsatta tarihimizle bağlarımızı güçlendirecek, insanımıza tarih bilinci aşılayacak projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bilhassa birilerinin unutturmaya çalıştığı zaferlere, kahramanlıklara, hatta dramlara özel önem veriyoruz. Üç sene önce Kutül Amare zaferimizin 100. yıl dönümünü bu anlayışla ilk kez kutladık. Malazgirt zaferimizi, Çanakkale destanımızı, bu anlayışla her sen büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Son dönem siyasi tarihimize damga vurmuş 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat gibi utanç sahnelerini de ibret vesikası olarak bu anlayışla yeniden hatırlıyor, hatırlatıyoruz. 27 Mayıs'tan beri adeta merhum Menderes'in yasını tutan Yassıada'yı demokrasi ve özgürlük adası olarak geleceğe taşıyacak bir proje başlattık İnşallah yıl sonuna bitireceğiz. Milletimiz bir daha benzer acılar yaşamasın, Türk siyasetinin üzerine bir daha darbe gölgesi düşmesin diye Yassıada'yı 27 Mayıs'ın canlı bir şahidine dönüştürüyoruz. Kardeşlerim, bugün burada beraberce açılışını yaptığımız Hafıza 15 Temmuz'da yine bu hassasiyetimizin bir ürünüdür. 15 Temmuz demokrasi mücadelemizin en önemli kırılma noktalarından biridir. O gece millerimiz kadını erkeği, genci yaşlısıyla nesiller boyu hatırlanacak büyük bir zafere imza atmıştır. 15 Temmuz tıpkı İstiklal Harbimiz gibi Türk milletinin topyekün kıyamıdır, dirilişi, şahlanışıdır. Anadolu toprakları o gece bir kez daha bize vatan kılınmıştır. Allah'ın inayeti, milletin dirilişi, yüz milyonlarca kardeşimizin duasıyla Türkiye yeniden feraha kavuşmuştur. Milletimiz canı pahasına bu ülkenin de bu devletin de yegane sahibinin kendisi olduğunu, hür iradesine asla zincir vurdurmayacağını o gece tüm dünyaya ilan etti. Siyasi tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri milletimizin fedakarlığı, cesareti, ve mücadelesi sayesinde demokrasi zaferine dönüştü. O tarihi gece boyunca gözlerimizi yaşartan, göğsümüzü kabartan bir çok kahramanlık hikayesine de şahitlik ettik. Yıl boyunca hasadını bekledikleri ürünleri yakan, jetlerin uçuşlarına engel olan kahraman halkı, elinde bayrağı ile tek başına darbecilere kök söktüren hanım kardeşlerimizi, gün vatan müdaafası günüdür diyerek tankların üzerine yürüyen gençlerimizi nasıl unutabiliriz. Sabaha kadar gözyaşı döken, dua eden, seksen bir vilayetimizin tamamındaki istiklal kahramanlarını asıl unutabiliriz. Gecenin koyu karanlığını delen selaları, tekbir seslerini nasıl unutabiliriz. Şehit edileceğini bile ile darbecileri engelleyen şeref timsali askerlerimizi, polislerimizi nasıl unutabiliriz. Henüz 17 yaşında, köprüde babasıyla beraber şehadete yürüyen Abdullah Tayyip Olçok'u nasıl unutabiliriz. O gece FÖTÖ'cü alçakların şehit ettiği 251 vatandaşımızın her birinin ayrı bir hikayesi var. Sadece bu köprü üzerinde şehit düşen 35 kardeşimizin mücadeleleri, o gece tüm Türkiye yaşanan kahramanlıkların bir özetiydi. 15 Temmuz ihaneti ve milletimizin bu ihanete verdiği cevap bizim için nesilden nesile aktarılması gereken kutlu bir emanettir. Bu emanete sahip çıkmak ise hepimizin boynunun borcudur. Merhum Aliya İzzetbegoviç'in vefatından önce Srebsenitsa Katliamı için söylediği şu acı sözler, 15 Temmuz konusunda da bize de örnek olmalıdır, 'Savaşta büyük zulme uğradınız zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz ama ne yaparsanız yapın soykırımı unutmayın, çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.' 15 Temmuz'u unutursak daha büyük acıların daha büyük kalleşliklerin yaşanmasına engel olamayız. Bugün sabah Ankara'da başladığımız 15 Temmuz anma programlarını şuanda da Hafıza 15 Temmuz açılışı ile nihayete erdiriyoruz. Buranın ayrıca FETÖ gibi yapıların gençlerimizi mankurtlaştırma siyasetine karşın panzehir görevi göreceğine inanıyorum. Benzer bir eserin Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hemen yanı başında inşa ediyoruz. Öte yandan yazarlarımızın, sanatçılarımızın, kalem ve kelam erbabımızın da 15 Temmuz'u yaşatma konusunda gerekeni yapacağını düşünüyorum. Sinemadan romana, belgesellere 15 Temmuz destanını gelecek kuşaklara taşıyacak nitelikli eserlere imza atmalıyız. 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak, sanatçısıyla, sinemacısıyla, öğretmeni öğrencisi, akademisyeni, hepimizin ortak görevidir. Bu noktada milletimizin tüm kesimlerinden özel gayret beklediğimi ifade etmek isterim. Bir kez daha Hafıza 15 Temmuz'u şehrimize kazandıranlara teşekkür ediyorum. Başta Hilmi ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Mühendisine, işçisine varıncaya kadar sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla" dedi.

Edilen duaları ardından müzenin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin kurdeleyi kesmesiyle gerçekleştirildi. Kurdele kesiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekiler ile hep birlikte müzeyi gezdi.

