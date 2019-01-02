Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz Bize Oy Vermeye Mecbur ve Mahkum Değildir"

- AK Parti teşkilatı aday ve aday adayları buluşma programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatı aday ve aday adayları buluşma programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep söylediğim gibi milletimiz bize oy vermeye mecbur ve mahkum değildir. Tam tersine biz her yaştan, her kesimden insanla kurduğumuz gönül bağıyla, projelerimizle, yaptığımız hizmetlerle, duruşumuzla bu oyu hak etmeye mecburuz."

Kaynak: AA