Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz bize hem 31 Mart'ta hem de 24 Haziran'da önemli mesajlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz bize hem 31 Mart'ta hem de 24 Haziran'da önemli mesajlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz bize hem 31 Mart'ta hem de 24 Haziran'da önemli mesajlar vermiştir" "31 Mart seçimlerinde sandıktan çıkan tablo bizim en önemli refersan kaynağımız olacak"

01.09.2019 21:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz bize hem 31 Mart'ta hem de 24 Haziran'da önemli mesajlar vermiştir"

"31 Mart seçimlerinde sandıktan çıkan tablo bizim en önemli refersan kaynağımız olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: İHA
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