Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz bize hem 31 Mart'ta hem de 24 Haziran'da önemli mesajlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz bize hem 31 Mart'ta hem de 24 Haziran'da önemli mesajlar vermiştir" "31 Mart seçimlerinde sandıktan çıkan tablo bizim en önemli refersan kaynağımız olacak"
01.09.2019 21:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz bize hem 31 Mart'ta hem de 24 Haziran'da önemli mesajlar vermiştir"
"31 Mart seçimlerinde sandıktan çıkan tablo bizim en önemli refersan kaynağımız olacak"
Kaynak: İHA