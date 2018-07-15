Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz Asırlardır Sahada Kanıyla, Canıyla ve Bileğinin Hakkıyla...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz asırlardır sahada kanıyla, canıyla ve bileğinin hakkıyla kazandıklarını masada söz oyunlarıyla, diplomasi tuzaklarıyla, gafletle ve hatta ihanetle kaybetmekten bıkıp usanmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz asırlardır sahada kanıyla, canıyla ve bileğinin hakkıyla kazandıklarını masada söz oyunlarıyla, diplomasi tuzaklarıyla, gafletle ve hatta ihanetle kaybetmekten bıkıp usanmıştır. Biz kaybetmeyeceğiz."