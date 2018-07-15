Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz Asırlardır Sahada Kanıyla, Canıyla ve Bileğinin Hakkıyla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz Asırlardır Sahada Kanıyla, Canıyla ve Bileğinin Hakkıyla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz asırlardır sahada kanıyla, canıyla ve bileğinin hakkıyla kazandıklarını masada söz oyunlarıyla, diplomasi tuzaklarıyla, gafletle ve hatta ihanetle kaybetmekten bıkıp usanmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz asırlardır sahada kanıyla, canıyla ve bileğinin hakkıyla kazandıklarını masada söz oyunlarıyla, diplomasi tuzaklarıyla, gafletle ve hatta ihanetle kaybetmekten bıkıp usanmıştır. Biz kaybetmeyeceğiz."

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