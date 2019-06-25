Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz AK Parti ve MHP'ye, 'durmak yok yola devam' demiştir"
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Vatandaşın tünelden çektiği videonun izlenmesi Grup toplantısına katılan vatandaşlardan görüntüler TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup...
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Vatandaşın tünelden çektiği videonun izlenmesi
Grup toplantısına katılan vatandaşlardan görüntüler TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (5)
Kaynak: AA
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