Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milleti terör örgütlerinin, darbe heveslilerinin, ekonomiye tuzak kuranların tasallutuna bırakmadıysak tabi felaketler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milleti terör örgütlerinin, darbe heveslilerinin, ekonomiye tuzak kuranların tasallutuna bırakmadıysak tabi felaketler karşısında da yalnız bırakmayacağız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milleti terör örgütlerinin, darbe heveslilerinin, ekonomiye tuzak kuranların tasallutuna bırakmadıysak tabi felaketler karşısında da yalnız bırakmayacağız"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu