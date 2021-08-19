Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milleti terör örgütlerinin, darbe heveslilerinin, ekonomiye tuzak kuranların tasallutuna bırakmadıysak tabi felaketler...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milleti terör örgütlerinin, darbe heveslilerinin, ekonomiye tuzak kuranların tasallutuna bırakmadıysak tabi felaketler...

Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milleti terör örgütlerinin, darbe heveslilerinin, ekonomiye tuzak kuranların tasallutuna bırakmadıysak tabi felaketler karşısında da yalnız bırakmayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milleti terör örgütlerinin, darbe heveslilerinin, ekonomiye tuzak kuranların tasallutuna bırakmadıysak tabi felaketler karşısında da yalnız bırakmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milleti terör örgütlerinin, darbe heveslilerinin, ekonomiye tuzak kuranların tasallutuna bırakmadıysak tabi felaketler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milleti terör örgütlerinin, darbe heveslilerinin, ekonomiye tuzak kuranların tasallutuna bırakmadıysak tabi felaketler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milleti terör örgütlerinin, darbe heveslilerinin, ekonomiye tuzak kuranların tasallutuna bırakmadıysak tabi felaketler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milleti terör örgütlerinin, darbe heveslilerinin, ekonomiye tuzak kuranların tasallutuna bırakmadıysak tabi felaketler...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milleti terör örgütlerinin, darbe heveslilerinin, ekonomiye tuzak kuranların tasallutuna bırakmadıysak tabi felaketler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milleti terör örgütlerinin, darbe heveslilerinin, ekonomiye tuzak kuranların tasallutuna bırakmadıysak tabi felaketler...
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (6)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milleti terör örgütlerinin, darbe heveslilerinin, ekonomiye tuzak kuranların tasallutuna bırakmadıysak tabi felaketler... - Haberler
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