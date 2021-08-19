Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milleti terör örgütlerinin, darbe heveslilerinin, ekonomiye tuzak kuranların tasallutuna bırakmadıysak tabi felaketler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milleti terör örgütlerinin, darbe heveslilerinin, ekonomiye tuzak kuranların tasallutuna bırakmadıysak tabi felaketler karşısında da yalnız bırakmayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milleti terör örgütlerinin, darbe heveslilerinin, ekonomiye tuzak kuranların tasallutuna bırakmadıysak tabi felaketler karşısında da yalnız bırakmayacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eda Özdener