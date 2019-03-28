Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milleti ile omuz omuza olması gereken belediye başkanları terör örgütleri ile omuz omuza oluyorsa bunun elbet bir bedeli vardır, olacaktır" ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erdoğan düşmanlığı bunların gözlerini öyle kör etmiş ki, Türkiye düşmanlığı ile Erdoğan düşmanlığını ayırt edemez hale gelmişler. Bölücü terör örgütünün ağzı ile konuşan HDP yöneticilerinin bu açıklamalarına tepki gösteremeyen CHP, sözde İYİ Parti ve Saadet Partisi yöneticileri bu düşmanlığın ortaklarıdır" dedi.

Çankaya Köşkü'nden gerçekleştirilen bir televizyon yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler ve beka sorunu, gerçekleştirdiği mitingler ve izlenimleri, Cumhur İttifakı, muhalefetin seçimlerdeki söylem ve tutumu, terörle mücadelede gelinen son durum, bugüne kadar gerçekleştirdikleri ve hayata geçirecekleri projeleri, ekonomiye yönelik hamleler, ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili kararı, Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi gibi konuları değerlendirdi.

"Anında gereğini savcılıklar yasal olarak yapacaktır"

Teröre yardım ve yataklık yapmanın, destek vermenin, propagandasını yapmanın, terörü finanse etmenin suç olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Milleti ile omuz omuza olması gereken belediye başkanları terör örgütleri ile omuz omuza oluyorsa bunun elbet bir bedeli vardır, olacaktır. Ben bunu peşinen söyleyeyim istedik. Millet teröristten talimat alan, sorguya çekilen, tokat yiyen değil, kendisine hizmet eden belediyecilik istiyor. Burada birçoğunun künyesinde ne var ne yok, GBT'sinde ne var ne yok, YSK bu GBT olaylarını peşinen tam manasıyla dört dörtlük çıkartmıyor, bunların çıkması, bunların da aday olamaması lazım. Sayı çok olduğu için herhalde bunlarla başa çıkamıyor. Seçim akşamı iş bitti, neticeler belli oldu, bunların içinde terörle ilgili, iltisaklı, suç işlemiş olanlar varsa, biz artık 5-6-7 sene bekleyemeyiz, anında gereğini savcılıklar yasal olarak yapacaktır. Bu milletin parasını çarçur edecek olanlara buralar teslim edilmeyecektir" diye konuştu.

"Benim halkım korkmasın. Demokrasi mücadelesini korkusuzca vermemiz lazım"

Doğu ve Güneydoğu'da vatandaşların nasıl olsa kayyum atanacağı gerekçesiyle PKK baskısı altında HDP'ye oy verecekleri yönündeki söylentilere cevap veren Erdoğan, "Benim halkım korkmasın. Demokrasi mücadelesini korkusuzca vermemiz lazım. Biz bütün tedbirlerimizi aldık. Bu tür baskılar varsa oradaki birimlerimize bildirin. Bu seçimlerde ciddi manada yüz binler güvenlik olarak görev yapacak. Hemen bildir. Bütün tedbirlerimizi aldık. Benim vatandaşım o tür bir ifadeyi kullansa da kullanmasa da biz devlet olarak üzerimize düşeni yapacağız. Milletimize yapılan hiçbir dayatmayı kabul etmeyiz. Bunları da boşa çıkartırız" şeklinde konuştu.

"Güneydoğu'da Doğu'da birçok ilde mitinglerimi yaptım. Hakkari mitingini yağmur altında yaptık, baya da beklediler. Bunlar Hakkari'ye en ufak bir hizmetleri yok. Biz ne zaman kayyuma verdik, Hakkari hizmet gördü. Er ya da geç orada iş bitecek. Bugün olmazsa yarın bitecek. Benim vatandaşlarım PKK'nın güdümü altındaki siyasi partinin ipoteği altında değildir. Bunların elinde Kürt kanı var, Kürtlere en büyük zulmü bunlar yaptı. Kürtlere en büyük zulmü yapan Esed'e bunlar destek verdi. Biz Kobani'den gelen 300 bin Kürt kardeşimize ev sahipliği yapmıyor muyuz? Bunları tekrar Suriye'ye göndermedik. CHP'nin Kürtlere karşı düşmanlığını en iyi Kürt kardeşlerim biliyor. Bu ülke CHP'nin tek tipçi siyasetinden, bölücü zihniyetten çok çekti. Tunceli'de CHP zihniyetinin geçmişteki kıyımını bir kenara koymak mümkün mü? Bay kemal Tuncelili, bununla ilgili en ufak bir şey söylemedi. Ama ben söyledim. Devlet bunun soruşturmasını tarihi noktada açığa çıkartmak durumundadır. Ana muhalefet olarak en ufak bir ifada kullanmadı. Bu kıyımın sorumluları o dönemin CHP'lileri" ifadelerini kullandı.

"Hayatta olsa bu adamı o partiye yaklaştırmaz"

Türkiye ne zaman başarıya gidiyor olsa yapılan suikast girişiminin zamanında Mustafa Kemal Atatürk'e de yapıldığını belirten Erdoğan, "Ben burada CHP'ye gönül veren kardeşlerime, Atatürk'ün kurduğu partinin destekleyenleri kardeşlerime, şuanda Gazi Mustafa Kemal'in o zaman başına gelenler, ona atfedilenlerin bugün benzeri benim başıma geliyor. Bay Kemal'e söylemiyorlar, onun böyle bir şey yapma gayretinin olması mümkün değil. Bu işi yaparsa Erdoğan yapar, bunu biliyorlar. Onun için Norvec'deki de Yeni Zelanda'daki de bunu söylüyor. Bunlar böyle diyor diye hedeflerimizden vazgeçmemiz mümkün mü? Mustafa Kemal bunların o kirlenmiş, zehirlenmiş ittifakına kurban edilmesine milletimiz rıza göstermeyecektir. Şuanda Atatürk'ün kurmuş olduğu CHP maalesef çok farklı yerlerde. Hayatta olsa bu adamı o partiye yaklaştırmaz. Bunun vermesi gereken hesaplar var. Gönül verenlerde aslında bundan rahatsız. İstikametini kaybetmiş bir özelliğe sahip. Biz de diyoruz ki, biz bu seçimde öyle bir adım atalım ki, milletimiz her şeyden önce bu koltuğu yapışıp bırakmayan Bay Kemal'den CHP'ni de benim milletim tabanda kurtarmış olsun. Çünkü kongrelerle kurtarmak mümkün değil, istediği gibi bir delegasyon oluşturan bu zat orada kongre ile gitmez. Bay Kemal CHP7nin başına geçtikten sonra CHP'yi yeniden dizayn ettiler. HDP ile yan yana gelebilecek omurgasız parti oluşturdular. Ben gerçek sosyal demokratların gönlünün elvermeyeceğini düşünüyorum. Gelişmeler bunu gösteriyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA