Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam saat 20.53'de Millete Sesleniş konuşması yapacağını duyurdu.
10.07.2020 16:30 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:16
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam saat 20.53'de Millete Sesleniş konuşması yapacağını duyurdu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, twitter hesabında bir mesaj paylaşarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün saat 20.53'te bir Millete Sesleniş konuşması gerçekleştireceklerdir" dedi.
Kaynak: DHA