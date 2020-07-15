Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete seslendi: (2)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete seslendi: (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teslim almak için darbe girişimi dahil her yola başvurdukları Türkiye'nin silkinip asırlık uykusundan uyanan bir dev gibi yeniden ayağa kalkışı karşısında şaşkınlığa uğrayanlara diyoruz ki daha bitmedi; bu milletin daha söyleyecek çok sözü var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete seslendi: (2)
15.07.2020 22:11 | Son Güncelleme: 15.07.2020 22:11

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teslim almak için darbe girişimi dahil her yola başvurdukları Türkiye'nin silkinip asırlık uykusundan uyanan bir dev gibi yeniden ayağa kalkışı karşısında şaşkınlığa uğrayanlara diyoruz ki daha bitmedi; bu milletin daha söyleyecek çok sözü var. Bu milletin, daha hayata geçirecek çok projesi var." dedi.

Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "15 Temmuz Millete Sesleniş Konuşması" gerçekleştirdi.

Türkiye'yi siyasi, ekonomik, askeri kuşatma altına almaya çalışanların senaryolarını, çok daha büyük vizyonları hayata geçirerek yırtıp attıklarını ifade eden Erdoğan, "Bölgemizde pek çok devleti önce iç karışıklıklarla sarsıp ardından işgal edenlere Türkiye'nin öyle bir devlet olmadığını her alandaki atılımlarımızla gösteriyoruz. Milletimizin kendi içindeki görüş ayrılıkları ve tartışmalara bakarak niyetlerini bozanlara cevabımızı konu vatanımız, ezanımız, bayrağımız olduğunda çelik bir yumruk olup tepelerine inerek veriyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin özellikle son 7 yılda yaşadığı her hadisenin bu hakikatin birer örneği olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Ağaç bahanesinin arkasına sığınanların da adalet kisvesi altında milli iradeyi teslim almaya çalışanların da çukurlar da bölücülük yapanların da sınırları kuşatmaya kalkanların da" bu akıbetten kurtulamadığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Teslim almak için darbe girişimi dahil her yola başvurdukları Türkiye'nin silkinip asırlık uykusundan uyanan bir dev gibi yeniden ayağa kalkışı karşısında şaşkınlığa uğrayanlara diyoruz ki daha bitmedi; bu milletin daha söyleyecek çok sözü var. Bu milletin, daha hayata geçirecek çok projesi var. Bu devletin daha harekete geçirecek çok potansiyeli var. Çünkü bu millet yüreği ve bileği güçlü olmanın yanında arkasında ancak gönül gözü açık olanların fark edebileceği dua ordusu olan bir millettir.

İslam'la müşerref olarak bu duayı aldık. Ayak bastığımız her yerde mazlumların, mağdurların yanında durarak bu duayı aldık. Asırlar boyunca süren haçlı seferlerinde Anadolu'yu çapulculara mezar ederek bu duayı aldık. İstanbul'a fethederek bu duayı aldık. Hint Okyanusu'ndan Viyana önlerine kadar çağının en büyük devletini önce insan diye yöneterek bu duayı aldık. Çanakkale'de 15 Temmuz'a kadar arkasında yedi düvelin olduğu her saldırıya göğsümüzü siper ederek bu duayı aldık. Fırsat bulduğumuzda elimizdeki tüm imkanları, bölgemizdeki ve dünyadaki gariplerle paylaşarak bu duayı aldık. "

"Bugün şehit olma sırası bize geldi diyerek seviniyorlardı"

Ordunun cephede savaşırken, "dua ordusu"nun da onlarla başka bir harp verdiğine işaret eden Erdoğan, "Fatih'in askerleri İstanbul surları önünde dizi dizi saldırıya geçerken geride bekleyenler bugün şehit olma sırası bize geldi diyerek seviniyordu. Çanakkale'de düşmanın ölüm kusan silahlarının önüne atılan asker grubunun arkasında şehadet sırasını bekleyen bir başka grup vardı. Uzun yıllardır süren terörle mücadele harekatında benzer pek çok hadisenin yaşandığını biliyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da darbecilerin silahların üzerine 'bugün değilse ne zaman öleceğiz' diyerek şehadet umuduyla dimdik yürüyen nice kahramanların olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mehmet Akif'in ne güzel ifade etmiş; sen ki asara gömülsen taşacaksın... Heyhat! Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihad. Ey şehid oğlu şehid isteme benden makber, Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber. Ne mutlu, Peygamber'in yoldaşı olanlara. Ne mutlu, Rabbimizin müjdelediği o kutlu yolda yürüyenlere. Güçlü olmak sadece sayıca çok silahça, üstün olmak demek değildir. Güçlü olmak, tıpkı yüce kitabımızda müjdelendiği gibi asıl hakkın yardımına mazhar olmaktır.

15 Temmuz'da milletimiz işte bu hakikati bizzat yaşamıştır. Tanka yumruk, savaş uçağına levye fırlatan, namluya alnını dayayan bir milletin önünde kim durabilir? İnşallah, bundan sonra da aynı inanç ve ruhla ülkemize sahip çıkacak, birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü o gece yaşadığımız kutlu kucaklaşmayı bize ilelebet hatırlatacaktır. 15 Temmuz gecesi, daru bekaya uğurladığımız yiğitlere Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum."

(Bitti)

Kaynak: AA

Manşet

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