Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet İttifakı'nın içerisinden herhangi birisini aramıza katamayız. Çünkü orası bir zillet ittifakıdır. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet İttifakı'nın içerisinden herhangi birisini aramıza katamayız. Çünkü orası bir zillet ittifakıdır.

AA, Selma Kasap - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet İttifakı'nın içerisinden herhangi birisini aramıza katamayız. Çünkü orası bir zillet ittifakıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Millet İttifakı'nın içerisinden herhangi birisini aramıza katamayız. Çünkü orası bir zillet ittifakıdır. Bundan alıp da Cumhur İttifakı'mızı lekeleyemeyiz."

AA / Selma Kasap - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Güncel, Haberler

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