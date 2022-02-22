Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet İttifakı'nın içerisinden herhangi birisini aramıza katamayız. Çünkü orası bir zillet ittifakıdır.
AA, Selma Kasap - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet İttifakı'nın içerisinden herhangi birisini aramıza katamayız. Çünkü orası bir zillet ittifakıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Millet İttifakı'nın içerisinden herhangi birisini aramıza katamayız. Çünkü orası bir zillet ittifakıdır. Bundan alıp da Cumhur İttifakı'mızı lekeleyemeyiz."
AA / Selma Kasap - Güncel