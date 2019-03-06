Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Bu İttifak, Milletin Geleceğine Pusu Kurma, Türkiye'nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Bu ittifak, milletin geleceğine pusu kurma, Türkiye'nin istikbalini karartma, ülkemizi Suriye'deki kazanımlardan koparma, terör örgütlerini tekrar başımıza musallat etme ittifakıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Bu ittifak, milletin geleceğine pusu kurma, Türkiye'nin istikbalini karartma, ülkemizi Suriye'deki kazanımlardan koparma, terör örgütlerini tekrar başımıza musallat etme ittifakıdır. Bu ittifak, bir yıkım ittifakıdır."
Kaynak: AA