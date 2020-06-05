Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı

Trabzon Millet Bahçesi açılışı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun konuşması Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni Elazığ Millet Bahçesi, Sakarya Millet Bahçesi, Diyarbakır Sur ilçesi Fiskaya-Yenikapı Sur Etekleri Millet Bahçesi ve Ayazma...

05.06.2020 17:44 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:51

Trabzon Millet Bahçesi açılışı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun konuşması

Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni

Elazığ Millet Bahçesi, Sakarya Millet Bahçesi, Diyarbakır Sur ilçesi Fiskaya-Yenikapı Sur Etekleri Millet Bahçesi ve Ayazma Millet Bahçesi açılışı

Toplu kurdele kesilmesi

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. (12)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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