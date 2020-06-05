Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı
Trabzon Millet Bahçesi açılışı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun konuşması Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni Elazığ Millet Bahçesi, Sakarya Millet Bahçesi, Diyarbakır Sur ilçesi Fiskaya-Yenikapı Sur Etekleri Millet Bahçesi ve Ayazma...
05.06.2020 17:44 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:51
Trabzon Millet Bahçesi açılışı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun konuşması
Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni
Elazığ Millet Bahçesi, Sakarya Millet Bahçesi, Diyarbakır Sur ilçesi Fiskaya-Yenikapı Sur Etekleri Millet Bahçesi ve Ayazma Millet Bahçesi açılışı
Toplu kurdele kesilmesi
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. (12)
Kaynak: AA