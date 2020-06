Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (3) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk askerinin, Irak'ın kuzeyi, Barış Pınarı bölgesi ve İdlib'de terörle mücadelede destanlar yazdığını belirterek, "(Askerimiz) Son birkaç gün içinde Libya'da Libyalı kardeşleriyle verdikleri mücadelede hedeflenen planlara doğru yürüyorlar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk askerinin, Irak'ın kuzeyi, Barış Pınarı bölgesi ve İdlib'de terörle mücadelede destanlar yazdığını belirterek, "(Askerimiz) Son birkaç gün içinde Libya'da Libyalı kardeşleriyle verdikleri mücadelede hedeflenen planlara doğru yürüyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Millet Bahçesi inşaat alanında düzenlenen Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'nde katılımcılara hitap etti.

Savunma sanayisi alanında birbirinden önemli projelerin artık sonuçlanma aşamasına geldiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Hamdolsun askerimiz, milli savunmamız, Barış Pınarı Harekatı'nda, terörle mücadelede gerçekten destanlar yazıyor. Kuzey Irak'ta terörle mücadelede destanlar yazılıyor, İdlib'de aynı şekilde destanlar yazmaya devam ediyorlar. ve şu son birkaç gün içinde Libya'da aynı şekilde Libyalı kardeşleriyle verdikleri mücadelede de gerek Trablus gerek Tarhuna gerek çevredeki havaalanları, hepsi temizlendi ve şu anda hedeflenen planlara doğru yürüyorlar."

"Yakından takip ediyoruz"

Diğer tüm hizmet ve yatırım alanlarında tamamlanan çok sayıda çalışma bulunduğunu ifade eden Erdoğan, "Ülkemizin ve milletimizin hayrına olan her işi, her projeyi, her yatırımı, her adımı yakından takip ediyoruz." dedi.

Salgın sonrası ekonominin yeniden toparlanması sürecinde bu yatırımların çok büyük katkısının olacağına inandığını söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazıları çıkıp garip garip şeyler konuşuyor, ekonomi şöyle, ekonomi böyle. Arkadaşlar, bakın bütün bu süreci biz bir yerlerden para dilenerek yapmadık. Kendi imkanlarımızla terörle mücadeleyi sürdürüyoruz, kendi imkanlarımızla yatırımlarımızı devam ettiriyoruz, yine kendi imkanlarımızla bu salgınla mücadeleyi... Dünyada herkes birbirinin elindeki maskeleri toplayıp kaçırırken biz kendimiz üretiyor, bununla hamdolsun dünyaya gerekli desteği veriyoruz. Millet olarak birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarıldığımız takdirde Allah'ın izniyle aydınlık bir geleceğin bizi beklediğini görüyoruz."

"Sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı"

Ankara'daki millet bahçesinin yıl sonuna kadar tamamlanacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler, tüm Ankaralılar, çocuklarıyla, eşleriyle hep birlikte gelip burada inşallah gezintilerini yapacaklar, bu güzellikler içinde inşallah yaşamlarını sürdürecekler." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasının da 29 Ekim'de bitirileceğini bildiren Erdoğan, 1992'de Süleyman Demirel döneminde başlayan inşaatı ele alıp hızla tamamlayacaklarını kaydetti.

Erdoğan, "Bizim farklı dertlerimiz var çünkü dünyaya örnek bir ülke olacaksak, güçlü bir ülke olacaksak, eserlerimizle olacağız." ifadelerini kullandı.

Ankara'da Sincan ve Eryaman'da iki stadyum bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, "Şimdi burada bir de 19 Mayıs'ın olduğu yerde bir stadyumu inşallah yapıp Ankaramıza ayrıca verdiğimiz sözü inşallah yerine getirmiş olacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda hafta sonu planlanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığını, vatandaşların hafta içinde olduğu gibi sokağa çıkmakta serbest olduklarını söyledi.

Erdoğan, açılışı yapılan millet bahçelerinin hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Bursa, Batman, İstanbul, Samsun, Sivas ve Trabzon'a videokonferansla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan millet bahçelerinin açılışını il protokolünün katılımıyla gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve katılımcılar, Diyarbakır, Sakarya, Elazığ ve İstanbul Ayazma'daki millet bahçelerini de hizmete açtı.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da katıldığı ilk açık alan programına yaklaşık 100 kişi davet edildi. Törenin yapıldığı alanda sosyal mesafe kuralına uygun oturma planı düzenlendi, katılımcıların ateşi ölçüldü ve dezenfektan dağıtıldı.

Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

Erdoğan, tören alanına gelişinde Ankara Millet Bahçesi inşaatını inceledi ve alana ağaç dikti.

(Son)

Kaynak: AA