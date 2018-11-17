Millet Bahçeleri Açılışında Konuşan Erdoğan'dan Atatürk Çıkışı: Hakarete İzin Vermeyiz

İstanbul'da 5 millet bahçesi açılıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı Millet Bahçeleri'nin açılışında konuştu.

İsim vermeden Kadir Mısıroğlu'nun Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili açıklamalarına atıfta bulunan Erdoğan, "Ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ne de kıyafetinden dolayı vatandaşımıza hakaret edilmesine izin vermeyiz. Türkiye'de kimse eleştirilemez değildir. Kırmızı çizgimiz terör, kişisel hakların ihlali ve iftiradır" dedi.

Açılışı yapılan Millet Bahçeleri'nin önemine de değinen Erdoğan, "5 millet bahçemizin büyüklüğü 1.5 milyon metrekareyi buluyor. Sadece bu proje ile kişi başına düşen yeşil alanı yüzde 10 artırıyoruz. Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, gezi olaylarını yapanlar, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler gelip şu millet bahçelerine baksınlar ve gerçek çevrecilik nedir görsünler" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Söz verdik, yaptık, yapacağız. Onlar konuşur, biz yaparız. Millet bahçemizde seyir terasından, yürüyüş yoluna, piknik alanına her şey var. 31 Mart'a hazır mıyız? Sağ olun, var olun. Baruthane Millet Bahçesi 60 bin metrekare üzerine kuruldu. Osmanlı Baruthanesi ile de tarihi bir kimliğe sahiptir. Çırpıcı Millet Bahçesi, 465 bin metrekare üzerinde etap etap tamamlanıyor. Tamamlanan ilk 4 etabını bugün açıyoruz. Hedefimiz her şehrimize en az bir millet bahçesi kazandırmaktır. Onlar dedikodu yapsın. Biz yapacağız diyoruz, onlar 'istemezük' diyorlar. Yapacağız, yapacağız. İstemeseniz de yapacağız.

"BU MİLLETE BU YAKIŞIR"

5 millet bahçemizin büyüklüğü 1.5 milyon metrekareyi buluyor. Sadece bu proje ile kişi başına düşen yeşil alanı yüzde 10 artırıyoruz. Türkiye'nin en büyük fuar alanını Atatürk Havalimanı'nın kapalı alanlarından yapacağız. Devasa bir millet bahçesi de orada yapacağız. İstanbul daha güzel olacak, bu millete bu yakışır. Durmayacağız değil mi? Kapı kapı gezeceğiz.

"BİZ GÖNÜLLERİ ALMAYA GELDİK"

Biz hizmet belediyeciliği derken, gönül belediyeciliğini de içine alan daha geniş bir kavramdan bahsediyoruz. Büyükşehirde gönlünü kazanamadığımız tek bir kişi bıraktıysak, şehri baştan da yapsak o şehri tam anlamıyla kazanmış sayılmayız. O nedenle adını gönül belediyeciliği koyduk? Nasıl? Yeterli olan gönülleri kazanmak, biz gönülleri almaya geldik. Yeşil alanları fazla şehirlerde yaşayan insanların depresyon gibi en büyük tehditlerden birine daha az maruz kaldıkları görünmektedir. Batı toplumlarının tabiatı yenilmesi gereken bir anlayış olarak görmesi bütün insanlığı tehdit ediyor. İklimlerin değiştiğini, çocukluğumuzdaki rutininden çıktığını görüyoruz.

"ÇEVRECİLİK ADINA YAKIP YIKANLAR...

Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, gezi olaylarını yapanlar, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler gelip şu millet bahçelerine baksınlar ve gerçek çevrecilik nedir görsünler.

"DURMADAN, USANMADAN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Geçen yıl sadece bu şehirde 180 bin ağaç dikildi. Toprakla buluşturduğumuz 4.5 milyar fidan sayesinde ülkemizi yeni ormanlarla buluşturduk. Ormanlarımızın kullanımını vatandaşlarımıza açarak evlatlarımızın doğayla iç içe olmasını temin ettik. Rabbimiz, bizlere hayırlı işlerde yarışmamızı söylüyor. Millet bahçeleri hayırlı işlerde yarıştığımız bir projemizdir. Durmadan, usanmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Bizim medeniyetimizde sömürge olarak arka bahçeler oluşturma zihniyeti asla yoktur. Hem kendi ülkemizde, hem de gönül coğrafyamızın tüm köşelerinde vicdan ve paylaşım esasına göre hareket ediyoruz. Dünya 5'ten büyüktür politikamızdan, Filistin konusuna, Afrika'ya aynı kararlı duruşu gösterdik.

"MEYDANI ASLA BIRAKMAYACAĞIZ"

Açık ve net söylüyorum. Biz tek parti devrinden beri, milleti aşağılayan, hakaret eden, kendi marjinal yaklaşımını topluma dayatmak isteyen azgın azınlığın oyunlarıyla sarsılacak bir ülke değiliz. CHP'nin bu oyununa gelmedik ve gelmeyeceğiz. Kendi kifayetsizliklerini tembelliklerini örtmek isteyenlere meydanı asla bırakmayacağız.

"ÖNCE HADDİNİ BİLECEKSİN"

İşte andı ezbere okumaktan, İstiklal Marşımızın ilk iki kıtasını söylemekten aciz birilerinin milletimizin kafalarını karıştırmasına izin vermeyeceğiz. Utanmadan sıkılmadan bana İstiklal Marşını okuyup okumamaktan bahsediyor. Önce haddini bileceksin. Biz İstiklal Marşı'yla Safahat'ı yastık altı kitabı olarak koyduk ve büyüdük.

"TÜRKİYE'DE HİÇ KİMSE ELEŞTİRİLEMEZ DEĞİLDİR"

Türkiye'de ne cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e ne de inancından dolayı herhangi bir vatandaşımıza hakaret edilmesine izin vermeyiz. Bunları birbirinin alternatifi değil, hep bir arada olduğu zaman gücümüzü artıran zenginlik olarak görüyoruz. Eleştiri, farklı değerlendirme elbette olacaktır. Türkiye'de hiç kimse eleştirilemez değildir. bu konuda bizim kırmızı çizgimiz terör, kişisel hakların ihlali ve iftiradır.

"BİZİM DEĞERLERİMİZE SALDIRAMAZLAR"

Teröristlerin cenazelerine gitmekten geri durmayanlar, teröre, Kobani'ye çanak tutanları, cezaevlerinde gidip ziyaret eden CHP'liler ve diğer siyasi parti mensupları kalkıp da bu ülkede bizim değerlerimize saldıramazlar.

"MİLLET BAHÇEMİZ HAYIRLI OLSUN"

Bu 5 millet bahçemiz İstanbul'umuza, milletimize hayırlı olsun. Yavrularımız, annelerimiz, babalarımız istedikleri gibi eğlensinler istiyoruz. Çocuklarımız, millet kıraathanelerinde ders çalışsınlar, keklerini yesinler, çaylarını içsinler istiyoruz. Rahat olun rahat, gönlümüz zengin."