Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet 24 Haziran ve 31 Mart'taki iradesiyle AK Parti ve MHP'ye, 'Durmak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet 24 Haziran ve 31 Mart'taki iradesiyle AK Parti ve MHP'ye, 'Durmak yok yola devam' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet 24 Haziran ve 31 Mart'taki iradesiyle AK Parti ve MHP'ye, 'Durmak yok yola devam' dedi."
Kaynak: AA
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