Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i kabulünde Ege sorunları, azınlık, terörle mücadele, yasadışı göç konularında ilerleme, ilişkileri ileri taşıma...
AA - Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i kabulünde Ege sorunları, azınlık, terörle mücadele, yasadışı göç konularında ilerleme, ilişkileri ileri taşıma inancını koruduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i kabulünde Ege sorunları, azınlık, terörle mücadele, yasadışı göç konularında ilerleme, ilişkileri ileri taşıma inancını koruduğunu ifade etti.
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel