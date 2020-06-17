Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
17.06.2020 15:14 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Lideri Bahçeli'ye TSK tarafından terör örgütlerine yönelik başlatılan Pençe Kaplan Operasyonu ve Libya'daki son gelişmeler hakkında bilgi vermesi, TBMM çalışma takvimi ve Meclis Başkanlığı seçimlerine ilişkin fikir alış verişinde bulunması bekleniyor.
Kaynak: İHA