Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi Kabul Etti

ANKARA) Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi kabul etti ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

ANKARA) Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi kabul etti ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Erdoğan ve Bahçeli seçim ittifakı konusunda yapılan çalışmaları masaya yatıracak.

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