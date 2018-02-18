ANKARA) Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi kabul etti ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Erdoğan ve Bahçeli seçim ittifakı konusunda yapılan çalışmaları masaya yatıracak.